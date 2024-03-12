В ЦРУ заявили о возможности Украины ударить по Крыму в случае одобрения нового пакета помощи

Если Штаты откажутся оказывать поддержку Незалежной, то она потеряет еще больше территорий.

Новый пакет помощи СЩА в случае одобрения Конгрессом даст ВСУ возможность для наступления и «нанесения проникающих ударов по Крыму». Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

«С новым пакетом помощи Украина сможет оказаться в позиции к концу 2024 — началу 2025 года, когда она вернет себе наступательную инициативу, а также сможет вести переговоры с позиции значительной силы», — сказал Бернс в эфире C-SPAN.

Глава ЦРУ добавил, что якобы новый пакет помощи обеспечит возможности для действий ВСУ против Черноморского флота России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о проблемах с истребителями F-16 для Украины.