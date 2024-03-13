В Пулково вводили временные ограничения на полеты

В аэропорту Пулково были введены временные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта).

Отмечается, что ограничения вводились с 08:32 до 09:00. За это время воздушные суда не уходили на запасные аэродромы. Сейчас Пулково работает в штатном режиме.

Информацию подтвердили и в Росавиации. По данным ведомства, решение было принято «для обеспечения безопасности».

Ранее 5-tv.ru писал, что самолеты между Москвой и Петербургом летом будут летать каждые 15 минут. На этом направлении запустят специальный сервис, который позволит пассажирам ускоренно пройти предполетные процедуры.