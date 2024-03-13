В Пулково вводили временные ограничения на полеты

|
Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Почему было принято такое решение?

В Пулково вводили временные ограничения на полеты

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В аэропорту Пулково были введены временные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта).

Отмечается, что ограничения вводились с 08:32 до 09:00. За это время воздушные суда не уходили на запасные аэродромы. Сейчас Пулково работает в штатном режиме.

Информацию подтвердили и в Росавиации. По данным ведомства, решение было принято «для обеспечения безопасности».

Ранее 5-tv.ru писал, что самолеты между Москвой и Петербургом летом будут летать каждые 15 минут. На этом направлении запустят специальный сервис, который позволит пассажирам ускоренно пройти предполетные процедуры.

-5° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.88
0.25 99.36
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:16
Родителям на заметку: при каких болезнях ребенок не контролирует свое тело
10:00
Опубликовано большое интервью Путина Киселёву
9:59
Боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников
9:50
Путин объяснил, как можно устранить дефицит кадров в России
9:43
В Пулково вводили временные ограничения на полеты
9:38
Запуск частной ракеты в Японии закончился аттракционом со взрывами и фейерверком

Сейчас читают

«Маткапитал лучше вкладывать молниеносно»: покупать ли сейчас новостройку или рискнуть с вторичкой?
Профессиональный повар раскрыла секрет самых вкусных блинов на Масленицу
Устал от перьев и активно «шифруется»? Киркоров перешел на камуфляж не просто так
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок