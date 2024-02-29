Самолеты между Москвой и Петербургом летом будут летать каждые 15 минут

Этим летом самолеты между Москвой и Санкт-Петербургом будут летать каждые 15 минут. С июня по сентябрь из московских аэропортов в Пулково будут выполнять в среднем по 83 рейса в сутки — и столько же в обратном направлении, пишут «Известия».

Кроме того, на направлении между двумя столицами запустят специальный сервис, который позволит пассажирам ускоренно пройти предполетные процедуры в аэропорту. Для этого выделят специальные стойки регистрации и отдельный коридор для досмотра.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готовится к реализации масштабного проекта в сфере транспорта — строительству первой высокоскоростной железной дороги.

Из Петербурга в Москву на поезде можно будет доехать всего за два с небольшим часа. Этой теме было посвящено совещание с участием президента Владимира Путина.