Самолеты между Москвой и Петербургом летом будут летать каждые 15 минут

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На этом направлении запустят специальный сервис, который позволит пассажирам ускоренно пройти предполетные процедуры.

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Этим летом самолеты между Москвой и Санкт-Петербургом будут летать каждые 15 минут. С июня по сентябрь из московских аэропортов в Пулково будут выполнять в среднем по 83 рейса в сутки — и столько же в обратном направлении, пишут «Известия».

Кроме того, на направлении между двумя столицами запустят специальный сервис, который позволит пассажирам ускоренно пройти предполетные процедуры в аэропорту. Для этого выделят специальные стойки регистрации и отдельный коридор для досмотра.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готовится к реализации масштабного проекта в сфере транспорта — строительству первой высокоскоростной железной дороги.

Из Петербурга в Москву на поезде можно будет доехать всего за два с небольшим часа. Этой теме было посвящено совещание с участием президента Владимира Путина.

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