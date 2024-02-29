Самолеты между Москвой и Петербургом летом будут летать каждые 15 минут
На этом направлении запустят специальный сервис, который позволит пассажирам ускоренно пройти предполетные процедуры.
Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru
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Этим летом самолеты между Москвой и Санкт-Петербургом будут летать каждые 15 минут. С июня по сентябрь из московских аэропортов в Пулково будут выполнять в среднем по 83 рейса в сутки — и столько же в обратном направлении, пишут «Известия».
Кроме того, на направлении между двумя столицами запустят специальный сервис, который позволит пассажирам ускоренно пройти предполетные процедуры в аэропорту. Для этого выделят специальные стойки регистрации и отдельный коридор для досмотра.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готовится к реализации масштабного проекта в сфере транспорта — строительству первой высокоскоростной железной дороги.
Из Петербурга в Москву на поезде можно будет доехать всего за два с небольшим часа. Этой теме было посвящено совещание с участием президента Владимира Путина.
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