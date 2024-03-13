Российский бренд XCITE представил свою первую модель кроссовера X-Cross 7

Российский автомобильный бренд XCITE представил первую модель — кроссовер XCITE X-Cross 7. Машины выпускаются на предприятиях ООО «Автозавод Санкт-Петербург».

По данным производителя, XCITE X-Cross созданы на современной платформе и хорошо зарекомендовали себя опытом эксплуатации в России. Машины имеют средний размер — длина 4500 миллиметров, дорожный просвет — 190 миллиметров. Они оснащены турбированным двигателем объемом 1,5 и мощностью 147 лошадиных сил.

Максимальная скорость, которую развивает кроссовер — 186 километров в час, разгон до 100 — за 9,8 секунды. Объем багажника равен 475 литров.

В комплектацию входят 18-дюймовые колеса, «зимний пакет», панель приборов, экран мультимедиа диагональю в десять дюймов, возможны электропривод двери багажника, бесключевой доступ и дистанционный запуск с ключа, а также мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Первые российские автомобили XCITE X-Cross 7 можно будет приобрести уже весной этого года.

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