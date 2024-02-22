В России запустили производство и продажи нового автомобильного бренда Solaris

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 142 0

Линейка включает в себя четыре модели.

В России запустили производство и продажи нового автомобильного бренда Solaris

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Компания AGR Automotive Group запускает в России продажи автомобилей нового бренда Solaris. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте AGR.

Производство машин уже началось на базе бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге.

«Производство модельного ряда Solaris началось в Санкт-Петербурге на ООО «Автомобильный завод «АГР», которое является предприятием полного производственного цикла», — говорится в сообщении.

Всего планируется выпустить авто четырех моделей: седаны Solaris HS и Solaris KRS, а также кроссовер Solaris HC и кросс-хэтчбек Solaris KRX.

Автомобили будут реализовываться через дилерскую сеть компании. Гарантия на новые машины будет составлять три года или 100 тысяч километров пробега.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге вновь сменил владельца.

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