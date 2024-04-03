«В вечном поиске»: существует ли формула любви для Яцко и Миллера

Потребность любить и быть любимым преследует человека в течении всей жизни.

Любовь — это то, что движет человеком, и в погоне испытать это чувство люди предпринимают разные попытки, чтобы достичь этого состояния. Существует ли на самом деле формула любви, актеры театра и кино эксклюзивно порассуждали в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премьере музыкальной комедии «Формула любви» по мотивам сценария Григория Горина, положенного в основу знаменитой кинокартины Марка Захарова. Показ прошел в МТКМО «Градский Холл».

Сюжет известнейшей киноленты знаком практически каждому. Граф Калиостро скрывается от погони со своими тремя спутниками — Лоренца, Маргадон и Жакоб на необъятных просторах России. В то же время молодой помещик Алексей Федяшев, влюбленный в стоящую в усадебном парке мраморную статую, желает оживить ее и приглашает к себе в поместье графа Калиостро, способного, по словам местных, материализовывать «чувственные идеи». Приезд аферистов приводит лишь к беспорядку и суматохе, а самопровозглашенный магистр магии Калиостро, влюбленный в русскую красавицу Марию, борется за ее любовь.

«Главное качество Графа Калиостро, что он жулик первостатейный», — отметил исполнитель роли, заслуженный артист России Александр Яцко.

Сам актер считает, что формулы любви не существует.

«Это литература. Это область художественных размышлений людей, к которым я не имею отношения. Я тот, который дает повод для размышлений каких-нибудь критиков, философов, киноведов или театроведов», — отмечает Александр Яцко.

По мнению актера Дмитрия Миллера, формула любви для каждого своя, и в течении постановки каждый должен сам для себя ответить, в чем она для него заключается.

«В процессе игры этого спектакля я получу этот ответ, зритель получит этот ответ. Может быть, он увидит, что вот формула любви — надо идти за своей любовью до конца, или просто не думать ни о чем, а думать только о себе в любви. Как мы добиваемся любви и как ее сохраняем — никто не знает», — уверен артист.

Как считает Дмитрий Миллер, пьеса актуальна по сей день, ведь потребность человека любить и быть любимым никуда не исчезла.

«Человек так устроен, что он всегда находится в вечном поиске. А правильно ли он выбор сделал? А есть ли еще лучше? А, может быть, не надо больше искать? Наша такая человеческая натура не может себя насытить», — убежден актер.

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