Компенсация потерь и ротация: Киев планирует новую масштабную волну мобилизации

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 54 0

FT: ВСУ хотят заменить более 300 тысяч боевиков на передовой в ходе мобилизации

Компенсация потерь и ротация: Киев планирует новую масштабную волну мобилизации

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

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Украинские власти намерены отправить на фронт еще около полумиллиона человек.

Киев готовится к новой волне мобилизации, которая должна заменить более 300 тысяч боевиков, находящихся на передовой. Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на информацию, полученную от Минобороны Украины.

Всего в ходе мобилизации ВСУ планируют призвать 500 тысяч новобранцев. При этом некоторые из них якобы не сразу отправятся на фронт, а будут постепенно «компенсировать» потери Украины на линии соприкосновения, другие же примут участие в ротации «вне зависимости от ситуации на поле боя».

При этом в Минобороны Украины заявляют, что всего в стране находится менее четырех миллионов мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые могут быть призваны в ряды ВСУ. Остальные, а это еще более семи миллионов человек, уже воюют, имеют инвалидность, находятся за границей или получили бронь на работе.

Сколько всего боевиков ВСУ сейчас находится на передовой, ведомство не уточняет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что командиры ВСУ сделали шокирующее признание в интервью Spiegel.

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