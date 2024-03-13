Все как есть: командиры ВСУ сделали шокирующее признание в интервью Spiegel

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Spiegel: командиры ВСУ заявили о критическом положении армии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

О полноценных атаках уже никто не думает.

Украинские офицеры признались немецкому журналу Spiegel, что долго не продержатся. Издание пообщалось с несколькими командирами, и все сошлись во мнении, что ситуация на поле боя очень плохая.

Ощущается постоянная нехватка боеприпасов, которые приходится экономить. О полноценных атаках уже никто не думает.

ВСУ теряют все больше западной техники и с трудом удерживают прежние позиции. При этом немецкие журналисты пишут, что российская армия атакует еще не в полную силу.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
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Все как есть: командиры ВСУ сделали шокирующее признание в интервью Spiegel

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