Все как есть: командиры ВСУ сделали шокирующее признание в интервью Spiegel
Spiegel: командиры ВСУ заявили о критическом положении армии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko; 5-tv.ru
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О полноценных атаках уже никто не думает.
Украинские офицеры признались немецкому журналу Spiegel, что долго не продержатся. Издание пообщалось с несколькими командирами, и все сошлись во мнении, что ситуация на поле боя очень плохая.
Ощущается постоянная нехватка боеприпасов, которые приходится экономить. О полноценных атаках уже никто не думает.
ВСУ теряют все больше западной техники и с трудом удерживают прежние позиции. При этом немецкие журналисты пишут, что российская армия атакует еще не в полную силу.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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