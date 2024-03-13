Беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны.

Украинские беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщает глава региона Василий Голубев.

ВСУ предприняли попытку ударить по нефтезаводу утром 13 марта. Три дрона были сбиты дежурными силами РЭБ.

«БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены», — пишет Голубев в своем Telegram-канале.

Сейчас на месте работают оперативные службы, проводится оценка возможных последствий.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что беспилотник попал в многоквартирный дом в Белгороде.