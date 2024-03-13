Беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 45 0

Голубев: дроны ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод Новошахтинска

Беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области

Фото: © РИА Новости / Арам Нерсесян

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны.

Украинские беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщает глава региона Василий Голубев.

ВСУ предприняли попытку ударить по нефтезаводу утром 13 марта. Три дрона были сбиты дежурными силами РЭБ.

«БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены», — пишет Голубев в своем Telegram-канале.

Сейчас на месте работают оперативные службы, проводится оценка возможных последствий.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что беспилотник попал в многоквартирный дом в Белгороде.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
13 мар
Гладков сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Белгороде
13 мар
Боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников
13 мар
Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью
13 мар
Более 30 беспилотников сбили за ночь в Воронежской области
12 мар
Беспилотники ВСУ атаковали Белгород: момент удара попал на видео
12 мар
Песков об атаках на приграничные регионы России: «Военные начеку»
12 мар
Объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА в Орле
11 мар
Два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью
9 мар
ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на жилой дом в Белгородской области
9 мар
Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях атаки беспилотников на Таганрог
+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
90.88
0.25 99.36
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:22
«Клуб в контакте»: в «Спартаке» рассказали, когда Промес вернется в Россию
15:20
«Есть угроза»: главком ВСУ Сырский оценил темпы продвижения войск России
15:18
Белые ночи не за горами: Петербург готовится к началу высоко туристического сезона
15:04
Откроет «ящик Пандоры»: чем грозит Макрону введение эвтаназии во Франции
15:03
Китай обратил внимание на слова Путина о применении ядерного оружия
14:53
Армия Украины лишилась двух вертолетов Ми-8 под Донецком

Сейчас читают

«Залужный с возу»: Как Зеленский сослал политического конкурента в Лондон
Откуда ребенок? Евгений Петросян и Татьяна Брухунова внезапно снова стали родителями
Опубликовано большое интервью Путина Киселёву
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок