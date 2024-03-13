Гладков сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Белгороде

Пострадавших в результате нет.
Фото: Колядин Павел / ТАСС
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Два украинских беспилотника атаковали Белгород 13 марта. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По данным главы региона, БЛПА самолетного типа пытались бить по жилым кварталам. Один из них врезался в стену многоквартирного дома, другой упал в реку.
«В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавших в результате атаки дронов нет, уточняет губернатор.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
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