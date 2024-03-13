Гладков сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Белгороде

Два украинских беспилотника атаковали Белгород 13 марта. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, БЛПА самолетного типа пытались бить по жилым кварталам. Один из них врезался в стену многоквартирного дома, другой упал в реку.

«В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате атаки дронов нет, уточняет губернатор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.