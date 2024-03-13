Гладков сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Белгороде

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 18 0

Пострадавших в результате нет.

Гладков сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Белгороде

Фото: Колядин Павел / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Два украинских беспилотника атаковали Белгород 13 марта. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, БЛПА самолетного типа пытались бить по жилым кварталам. Один из них врезался в стену многоквартирного дома, другой упал в реку.

«В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате атаки дронов нет, уточняет губернатор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
13 мар
Боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников
13 мар
Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью
13 мар
Более 30 беспилотников сбили за ночь в Воронежской области
12 мар
Беспилотники ВСУ атаковали Белгород: момент удара попал на видео
12 мар
Песков об атаках на приграничные регионы России: «Военные начеку»
12 мар
Объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА в Орле
11 мар
Два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью
9 мар
ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на жилой дом в Белгородской области
9 мар
Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях атаки беспилотников на Таганрог
9 мар
Силы ПВО за ночь уничтожили над территорией России 47 украинских беспилотников
+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
90.88
0.25 99.36
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:15
Россиянам назвали ТОП-7 самых востребованных профессий в 2024 году
12:07
Гладков сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Белгороде
12:02
Маск отреагировал на слова Путина про применение ядерного оружия
11:59
Гладков: пять пострадавших жителей Белгородской области остаются в больницах
11:46
Российский бренд XCITE представил свою первую модель кроссовера X-Cross 7
11:43
Весенняя хандра: что делать, если «накрыло» и не отпускает

Сейчас читают

«Маткапитал лучше вкладывать молниеносно»: покупать ли сейчас новостройку или рискнуть с вторичкой?
«Залужный с возу»: Как Зеленский сослал политического конкурента в Лондон
Немедленно к врачу: Мясников рассказал об указывающих на рак сигналах организма
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок