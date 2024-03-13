Справедливое налогообложение: кто займется разработкой новой политики

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Песков: Госдума и правительство разработают прогрессивное налогообложение

Справедливое налогообложение: кто займется разработкой новой политики

Фото: Вергун Антон / ТАСС

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Основные модальности, которые предложат народные избранники, должны соответствовать справедливости.

Депутаты Государственной думы и члены правительства России разработают и предложат основные модальности системы прогрессивного налогообложения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Президент говорил о справедливости, о справедливости налогообложения. И речь шла о том, что основные модальности и технологии для этого, целесообразные для нынешнего момента, должны предложить именно наши народные избранники из Госдумы, а также кабинет [министров]», — сказал он.

Прежде сообщалось, что правительство России начало менять шкалу НДФЛ и ставки налога на прибыль. Минфин РФ еще с 2023 года ведет подготовку поправок в Налоговый кодекс. В том числе ведомство размышляет над введением дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. Речь может идти о повышении этого сбора. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин объяснил необходимость прогрессивного налогообложения. Президент подчеркнул: эту систему поддержат даже ярые сторонники плоской шкалы в прошлом.

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