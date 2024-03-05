Правительство России начало менять шкалу НДФЛ и ставки налога на прибыль

Правки прорабатываются согласно мерам, предложенным Путиным в послании Федеральному собранию.

Российское правительство начало прорабатывать новую шкалу НДФЛ в соответствии с мерами, которые озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля. Об этом передает газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

Минфин России еще с 2023 года ведет подготовку поправок в Налоговый кодекс. В том числе ведомство размышляет над введением дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. Речь может идти о повышении этого сбора, ведь минимальную ставку в 13% снижать не собираются. Готового решения пока нет, Минфин рассматривает различные варианты изменений.

Вместе с тем ведомство прорабатывает льготы по НДФЛ и налогу на прибыль для россиян с низкими доходами. В этом плане ведомство пытается найти способы реализовать предложение Путина удвоить налоговый вычет на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, а на третьего — до шести тысяч рублей.

При этом отмечается, что глава Минфина Антон Силуанов еще в октябре 2023-го заявлял об отсутствии планов на 2024–2026 года менять ставки базовых налогов.

В ходе выступления 29 февраля Путин заявил о запуске нового национального проекта «Семья». Президент призвал поддерживать многодетные семьи, поскольку нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни.

В рамках проекта в том числе предлагается продлить программу семейной ипотеки до 2030 года с сохранением основных базовых параметров. Это позволит миллионам семей в ближайшие шесть лет улучшить жилищные условия. Льготная ставка останется на уровне 6%.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла 4 марта, что в 2024 году запустят лишь один из анонсированных Путиным нацпроектов. В частности, речь идет о «Молодежи России». Остальные же будут реализовываться в 2025-м.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили поднять НДФЛ до 25%. Так можно будет дополнительно профинансировать программу повышения оплаты труда медицинских и педагогических работников.