Власти Варшавы заявили о планах направить около 30 миллионов долларов на организацию убежищ

Это, скорее, политическая кампания, а не забота о населении.

Мэрия Варшавы объявила, что выделит 30 миллионов долларов на создание новых бомбоубежищ. Бункеры на случай атак с воздуха будут оборудованы автономными электрогенераторами и резервными источниками воды, а также запасами продовольствия.

Так власти Варшавы отреагировали на итоги расследования Высшей контрольной палаты Польши. Она выяснила, что в стране ни у кого нет достоверных данных о числе убежищ и их вместимости.

Впрочем, руководство России не раз заявляло, что не собирается нападать на Польшу и любую другую страну НАТО. Поэтому срочное выделение бюджетных денег на строительство бункеров — это, скорее, политическая кампания, а не забота о населении: в следующем году в Польше президентские выборы.