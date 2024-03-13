Власти Варшавы заявили о планах направить около 30 миллионов долларов на организацию убежищ

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Власти Варшавы заявили о планах направить около $30 миллионов на убежища

Фото, видео: www.globallookpress.com / Filip Radwanski; 5-tv.ru

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Это, скорее, политическая кампания, а не забота о населении.

Мэрия Варшавы объявила, что выделит 30 миллионов долларов на создание новых бомбоубежищ. Бункеры на случай атак с воздуха будут оборудованы автономными электрогенераторами и резервными источниками воды, а также запасами продовольствия.

Так власти Варшавы отреагировали на итоги расследования Высшей контрольной палаты Польши. Она выяснила, что в стране ни у кого нет достоверных данных о числе убежищ и их вместимости.

Впрочем, руководство России не раз заявляло, что не собирается нападать на Польшу и любую другую страну НАТО. Поэтому срочное выделение бюджетных денег на строительство бункеров — это, скорее, политическая кампания, а не забота о населении: в следующем году в Польше президентские выборы.

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