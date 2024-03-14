«Сдвиг баланса»: как прием витаминов влияет на вес человека

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 14 0

Диетолог Соломатина: недостаток витаминов может привести к потере веса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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И на какие нюансы стоит обратить внимание?

Витамины играют важную роль — их недостаток и переизбыток может, в частности, влиять на вес человека. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

Они могут усиливать или замедлять метаболические процессы. Бывает, что набор веса связан с дефицитом витаминов — и наоборот.

Люди часто принимают БАДы, не разбираясь в их действии и приемлемом количестве. Например, коллаген и гиалуроновая кислота положительно влияют на кожу и мышечную ткань, но употребление того же биотина у некоторых может привести к похудению.

«Как гиповитаминоз, так и гипервитаминоз — это сдвиг баланса. И в какую сторону этот баланс у конкретного индивидуума может быть сдвинут сложно предсказать… К приему витаминов не из продуктов питания, а синтетических в ярких баночках нужно подходить очень аккуратно и осторожно», — объясняет нутрициолог.

Переизбыток и недостаток витаминов плохо влияет на организм. Нужно со всей ответственностью подходить к приему БАДов, подытожила Соломатина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о самых распространенных ошибках в женском питании.

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