Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела города Грайворон

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

Еще один снаряд попал в здание мэрии городского округа, обесточив его.

Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела города Грайворон

Фото: Силантьев Евгений / ТАСС

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Украинские боевики обстреляли город Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, в результате прямого попадания снаряда ВСУ в частный дом ранило двух женщин. Одна из них госпитализирована в Белгород с серьезными травмами.

«У одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота. У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась», — написал Гладков в Telegram-канале.

Еще один снаряд попал в здание мэрии городского округа, обесточив его. К счастью, при этом никто не пострадал.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Белгороде.

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