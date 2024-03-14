Два севших на дозаправку вертолета ВСУ уничтожили в зоне СВО

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Они были вычислены с помощью беспилотников, после чего по ним нанесли удары.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Еще один успех наших военных — уничтожение сразу двух вертолетов ВСУ на небольшом аэродроме в районе проведения спецоперации. На скрытой площадке они садились для дозаправки и пополнения боекомплекта.

Но были вычислены с помощью беспилотников, после чего по ним нанесли удары. А чуть позже российские военные развили успех: они уничтожили ангар, в котором противник пытался спрятать уцелевшее вооружение.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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