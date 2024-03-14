Прокуратура назвала причину крушения Ми-8 на Колыме

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 50 0

Прокуратура: причиной ЧП с Ми-8 на Колыме стала неисправность двигателя

Прокуратура назвала причину крушения Ми-8 на Колыме

Фото: Telegram / Губернатор Магаданской области / nosovlive_ru

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Борт следовал по маршруту «Посадочная площадка Кварцевый» — «Аэропорт Омсукчан».

Причиной крушения вертолета Ми-8Т в Магаданской области стала неисправность двигателя. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«По предварительной информации, рейс выполнялся в целях перевозки работников золоторудного месторождения, на борту воздушного судна находились 20 человек, в том числе три члена экипажа. По предварительным данным, причина произошедшего — неисправность двигателя», — говорится в заявлении.

Борт следовал по маршруту «Посадочная площадка Кварцевый» — «Аэропорт Омсукчан». К поисково-спасательным мероприятиям привлечено два вертолета, а ьакже наземная техника.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Ведомством будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению полетов, а также осуществлении аварийно-спасательной операции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в оперативных службах раскрыли предварительные версии крушения вертолета Ми-8 в 11 километрах от берега Онежского озера в Республике Карелия. Среди них — погодные условия, ошибка экипажа и неисправность техники.

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