Вячеслав Гладков: Белгород подвергся атаке украинского БПЛА

После атаки и падения украинского беспилотного летательного аппарата в Белгороде загорелась сухая трава. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник отметил, что пожал был оперативно потушен. Кроме того, никто не пострадал.

«Город Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы, которое оперативно было потушено пожарными расчетами. Также выбиты окна в одном частном домовладении», — написал губернатор.

По словам Вячеслава Гладкова, подворовой обход территории продолжается.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.