Вячеслав Гладков: Белгород подвергся атаке украинского БПЛА

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 43 0

В результате случившегося пострадавших, к счастью, нет.

Вячеслав Гладков: Белгород подвергся атаке украинского БПЛА

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

После атаки и падения украинского беспилотного летательного аппарата в Белгороде загорелась сухая трава. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник отметил, что пожал был оперативно потушен. Кроме того, никто не пострадал.

«Город Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы, которое оперативно было потушено пожарными расчетами. Также выбиты окна в одном частном домовладении», — написал губернатор.

По словам Вячеслава Гладкова, подворовой обход территории продолжается.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
13 мар
Беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области
13 мар
Гладков сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Белгороде
13 мар
Боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников
13 мар
Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью
13 мар
Более 30 беспилотников сбили за ночь в Воронежской области
12 мар
Беспилотники ВСУ атаковали Белгород: момент удара попал на видео
12 мар
Песков об атаках на приграничные регионы России: «Военные начеку»
12 мар
Объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА в Орле
11 мар
Два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью
9 мар
ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на жилой дом в Белгородской области
-3° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
91.54
0.66 100.19
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:35
«Заврались»: Захарова об отказе Европарламента комментировать выборы в России
9:26
«Немедленно»: назван единственный способ завершить конфликт на Украине
9:18
Умерла экс-руководитель Московского театра классического балета Наталия Касаткина
9:01
Восемь реактивных снарядов сбили над Белгородской областью
8:58
Не согласные с политикой боевики ВСУ хотят захватить Верховную раду в Киеве
8:42
В Петербурге задержали четверых членов «Русского добровольческого корпуса»*

Сейчас читают

«Залужный с возу»: Как Зеленский сослал политического конкурента в Лондон
«500 миллионов за песни»: Mia Boyka рассказала об уходе с лейбла T-Killah
«Настало время»: Кулеба сделал неожиданное заявление о ситуации в зоне СВО
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок