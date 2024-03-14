Центробанк спрогнозировал пик инфляции в России

|
Евгения Романова
Евгения Романова 63 0

Банк России: пик инфляции может произойти во втором квартале 2024 года

Центробанк спрогнозировал пик инфляции в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Соответствуют ли инфляционные тенденции базовому годовому прогнозу?

Во втором квартале (с апреля по май) 2024 года ожидается пик инфляции в России. Такое заявление сделал первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Андрей Ганган.

«Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года», — сказал он в беседе с журналистами.

Сейчас инфляция замедлилась, продолжил Ганган, но остается выше целевых показателей. При этом нынешние тенденции соответствуют базовому прогнозу, который Центробанк заложил на 2024 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, покупать ли сейчас новостройку или рискнуть с «вторичкой» и стоит ли вообще инвестировать в жилье в 2024-м. Обозреватель Анастасия Гизатова отметила, что с нынешней инфляцией снижения цены ждать не стоит.

-3° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
91.54
0.66 100.19
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:06
Президент Польши Дуда не может улететь из США из-за поломки Boeing 737
10:55
«Теплые прогнозы»: весна пришла в Москву на неделю раньше
10:54
Ни секунды промедления: как проходили масштабные учения МЧС
10:44
Почему появляются «кольца Венеры» на шее и как быстро от них избавиться?
10:23
Боевики ВСУ сбросили взрывчатку рядом с топливохранилищем Запорожской АЭС
10:12
«Несправедливо»: Трамп заявил, что Европа мало тратит на Украину

Сейчас читают

«Залужный с возу»: Как Зеленский сослал политического конкурента в Лондон
Сначала заболит живот, а потом - голова: психолог сообщил, к чему ведет вера в неблагоприятные дни
«Сердце разрывалось»: болезнь Костомарова стала трагедией для детей чемпиона
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок