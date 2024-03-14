Центробанк спрогнозировал пик инфляции в России

Банк России: пик инфляции может произойти во втором квартале 2024 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Соответствуют ли инфляционные тенденции базовому годовому прогнозу?
Во втором квартале (с апреля по май) 2024 года ожидается пик инфляции в России. Такое заявление сделал первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Андрей Ганган.
«Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года», — сказал он в беседе с журналистами.
Сейчас инфляция замедлилась, продолжил Ганган, но остается выше целевых показателей. При этом нынешние тенденции соответствуют базовому прогнозу, который Центробанк заложил на 2024 год.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, покупать ли сейчас новостройку или рискнуть с «вторичкой» и стоит ли вообще инвестировать в жилье в 2024-м. Обозреватель Анастасия Гизатова отметила, что с нынешней инфляцией снижения цены ждать не стоит.
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