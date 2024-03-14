В Японии ищут кошку, которая упала в токсичный раствор и сбежала

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 52 0

Животное забралось внутрь емкости, чтобы погреться.

В Японии ищут кошку, которая упала в токсичный раствор и сбежала

Фото: www.globallookpress.com / Silke Klewitz-Seemann

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Власти города Фукуяма в префектуре Хиросима призвали жителей остерегаться кошек. Все дело в том, что одна из представительниц семейства кошачьих упала в емкость с токсичным раствором шестивалентного хрома и после этого сбежала. Об этом написала газета Asahi.

Все произошло на заводе Nomura Plating. Работники просмотрели видеозаписи, на них видно, как животное забралось в цистерну с химическим веществом. По правилам цистерны необходимо закрывать специальными листами, но по какой-то причине емкость оказалась открытой.

Растров был нагрет до определенной температуры, поэтому можно предположить, что животное хотело погреться. Сотрудники обыскали окрестности предприятия, но им не удалось найти кошку. Поиски продолжаются.

Эксперты сообщили, что скорее всего животное проживет не долго из-за отравления химикатами. Шестивалентный хром — это жидкость, имеющая желтый или красно-коричневый оттенок. После прикосновения к ней может возникнуть раздражение кожи, а вдыхание паров может привести к проблемам с дыхательными путями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему нельзя кормить кошек блинами.

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