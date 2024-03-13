Ни при каких обстоятельствах: почему запрещено кормить кошек блинами

Что произойдет с пушистым другом в этом случае?

В России идет масленичная неделя - все от мала до велика лакомятся блинами. Но вот животным их лучше не давать.

Заведующая Советской государственной ветклиники Юлия Богданова заявила РИА Новости, что блины у котов могут вызвать аллергию, расчесывание, диарею. Они способны даже обострить хронические заболевания — почечную недостаточность, панкреатит и гастрит.

«Блины, обжаренные на масле — одновременно жирный, жареный, соленый продукт, то есть трижды не рекомендованный для животных. Помните: масленичная неделя приходится на время сезонного авитаминоза, в это время хронические заболевания так и ждут пускового механизма, и им может стать тот самый жирный масленичный блин», — предупредила Богданова.

Если очень хочется порадовать питомца, то можно угостить его нежирным и несладким творогом или несоленой курицей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака.