В Госдуме предложили расширить льготы для многодетных семей

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Какие предложения уже готовы?

Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru

В России расширят льготы для многодетных семей — законопроект уже готовят к рассмотрению в Госдуме. В его основе — январский Указ Владимира Путина. Тогда президент ввел единый статус для многодетных и критерии их поддержки.

Как выяснили «Известия», в законопроекте пропишут скидку на оплату ЖКХ — 50% и выше. Также он освободит от уплаты транспортного налога на один автомобиль. А детям до шести лет будут бесплатно выдавать лекарства по рецепту.

«Проект федерального закона закрепляет единый на всей территории РФ статус многодетных семей, а также предоставляемые таким семьям социальные гарантии», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».

Документом устанавливается, что в целях проведения целенаправленной и адресной политики по усилению социальной поддержки многодетных семей высшие исполнительные органы власти субъектов РФ с учетом требований законодательства определяют категории семей, которые относятся к многодетным и нуждаются в дополнительной соцподдержке.

Законопроект также устанавливает единые федеральные меры поддержки многодетных семей, включая дополнительные социальные и налоговые льготы.

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В Госдуме предложили расширить льготы для многодетных семей

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