Невролог рассказывает, как справиться со стрессом перед важным событием

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

Невролог Акарачкова: чтобы не нервничать, нужно радовать себя и медитировать

Невролог рассказывает, как справиться со стрессом перед важным событием

Фото: www.globallookpress.com / Reinhold Tscherwitschke/CROMOR

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Врач дала дельные советы о том, как стойко выдержать все важные предстоящие дела.

Стресс — это реальная проблема, которая мешает жить полноценной жизнью, но справиться с ним бывает очень сложно, даже если нет никаких видимых причин для переживаний. О том, как стать более стрессоустойчивым и подготовиться к любому важному событию, рассказала невролог Елена Акарачкова в беседе с KP.RU.

Эксперт отметила, что реакции на стресс зависят от индивидуальных особенностей человека. Так, генетические факторы могут определять наши эмоциональные реакции и склонность к стрессу. Кроме того, воспитание также играет здесь не последнюю роль, ведь люди, выросшие в условиях поддержки и заботы, больше других способны справляться с трудностями и стрессом. Если у человека не было адекватного примера того, как нужно реагировать на сложности, то у него будут проблемы. Также люди, пережившие серьезные жизненные трудности, могут сильнее реагировать на стресс.

Помимо этого, отношение к стрессу зависит от уровня самооценки, склонности к перфекционизму, способности к эмоциональной саморегуляции и так далее. Более того, каждый человек уникален и реагирует на стресс по-своему.

Среди разных социальных групп, наиболее подверженных стрессу, можно выделить женщин, так как они более склонны к проявлению эмоций. Также к стрессу склонны молодые люди, которые только начинают познавать жизнь и сталкиваются со многими новыми для себя вызовами.

Невролог отмечает, что повышенная чувствительность — это не всегда плохо, но если это мешает вам жить, то обратитесь к специалисту. Он поможет найти баланс и поможет найти подход к самому себе.

Акарачкова выделила также несколько методов, которые помогу повысить стрессоустойчивость.

  • Физическая активность. Это может быть тренировка на выносливость, йога, плавание или любой другой вид активности, который вам больше всего понравится;
  • Практики медитации, глубокого дыхания или просто время для отдыха;
  • Медикаментозная поддержка. Есть не только антидепрессанты, но и мягкие противотревожные препараты. Например, Тенотен. Этот способ больше подойдет взрослым активным людям при неприятных состояниях, связанных со стрессом и тревогой, а также нервным напряжением и усталостью;
  • Регулярный сон;
  • Правильное питание;
  • Психологическая поддержка. Вы можете обратиться к психотерапевту или психологу, чтобы он научил вас техникам управления стрессом, а также помочь вам разобраться во внутренних конфликтах.

При этом весной также может обостриться чувствительность из-за изменений в окружающей среде, а именно из-за изменений в погоде и колебаний атмосферного давления.

Невролог поделилась алгоритмом действий для тех, кто сильно волнуется перед важным событием:

  • Изучите заранее информацию о том, как будет проходить то или иное событие, чтобы знать, чего можно ожидать.
  • Расслабьтесь, примите удобную позу и глубоко дышите: это поможет вам снять напряжение и улучшить самочувствие.
  • Не стесняйтесь обратиться за поддержкой к близким людям: друзья и семья могут помочь вам справиться с нервами и повысить вашу уверенность в себе.
  • После испытания сделайте что-то приятное для себя, отметьте свой успех и поблагодарите себя за усилия.

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