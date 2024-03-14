Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с цифровыми SIM-картами

|
Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

F.A. С. С.T.: кибермошенники пытаются украсть номер для входа в онлайн-банк

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с цифровыми SIM-картами

Фото: www.globallookpress.com / 57stock

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На какие меры следует обращать внимание, чтобы избежать кражи личных данных и средств?

Злоумышленники стараются украсть мобильные номера с помощью цифровой SIM‑карты — eSIM, чтобы получить доступ к онлайн-банку. Об этом рассказали специалисты компании F.A. С. С.T. в беседе с Lenta.ru.

Эксперты объяснили, что мошенники создают заявку на сайте или в приложении оператора от лица пользователя на перевод номера на eSIM. Таким образом киберпреступники и получают доступ к мобильному номеру. После этого у них появляется доступ к кодам доступа, двухфакторной аутентификации к различным сервисам, добавил специалист департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T. Дмитрий Дудков.

«Больше всего мошенников интересуют сервисы онлайн-банкинга. Сообщения с кодом подтверждения, которые будут приходить на номер, позволят снять все деньги со счета жертвы, оформить кредиты», — сказал он.

Во избежание этого нужно включать во всех сервисах двухфакторную аутентификацию, а также не только использовать сложные пароли, но и периодически их менять. Вместе с тем россиянам следует внимательно следить за уведомлениями о перевыпуске и блокировке SIM-карты.

Ранее 5-tv.ru писал, что стоит за обещаниями заработать на лайках. Заманчивые предложения в мессенджерах часто приходят пользователям. В них говорится: вложи сто рублей и получишь тысячу, но не все так просто.

+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
91.54
0.66 100.19
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:53
ВСУ попытались атаковать Орловскую область с применением дрона
13:45
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с цифровыми SIM-картами
13:43
В Кремле объяснили решение по иностранным активам Danone
13:31
Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
13:26
Россия закрыла въезд еще для 227 граждан США
13:09
Все произошло мгновенно: сын назвал причину смерти балерины Касаткиной

Сейчас читают

«Жду официальных извинений»: как Тарасова и Тутберидзе поссорились из-за Валиевой
Сначала заболит живот, а потом - голова: психолог сообщил, к чему ведет вера в неблагоприятные дни
«Немедленно»: назван единственный способ завершить конфликт на Украине
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок