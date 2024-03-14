ВСУ попытались атаковать Орловскую область с применением дрона

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

МО: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Орловской областью

ВСУ попытались атаковать Орловскую область с применением дрона

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Украинские боевики продолжают совершать преступления на территории России.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку украинских боевиков атаковать объекты на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось уничтожить в небе над Орловской областью. Случилось это примерно в 13:30 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
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