Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

Боевики попытались проникнуть в регион в районе села Сподарюшино.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Российские подразделения войск сорвали очередную попытку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить прорыв в Белгородскую область. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в четверг, 14 марта.
По данным ведомства, неонацисты попытались проникнуть в российский регион в районе населенного пункта Сподарюшино. Однако планы осуществить не удалось.
«В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения», — говорится в сообщении ведомства.
До этого сообщалось, что росгвардейцы 14 марта приняли участие в отражении атаки украинских диверсантов в районе поселка Теткино Курской области.
А несколько дней назад, 12 марта, террористы предприняли четыре попытки прорыва в Курскую область и с трех направлений шли на Белгородскую. Нарушения границы допущено не было благодаря самоотверженным действиям военных. По противнику были нанесены удары при помощи авиации и артиллерии, он отброшен с огромными потерями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть человек были доставлены в больницы после обстрела Белгорода со стороны боевиков Украины.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
- 14 мар
- ВСУ попытались атаковать Орловскую область с применением дрона
- 14 мар
- Росгвардия сообщила об отражении атаки украинской ДРГ в Курской области
- 14 мар
- «Его никто не звал»: Боррель раскритиковал Папу Римского за высказывания про Украину
- 14 мар
- Боевики ВСУ сбросили взрывчатку рядом с топливохранилищем Запорожской АЭС
- 14 мар
- «Несправедливо»: Трамп заявил, что Европа мало тратит на Украину
- 14 мар
- «Немедленно»: назван единственный способ завершить конфликт на Украине
- 14 мар
- В Петербурге задержали четверых членов «Русского добровольческого корпуса»*
- 14 мар
- Минобороны показало работу специальных отрядов аэрозольного противодействия
- 14 мар
- Два севших на дозаправку вертолета ВСУ уничтожили в зоне СВО
- 14 мар
- «Акации» бьют без промаха. Лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
55%
0.66 100.19
0.83
Нашли ошибку?