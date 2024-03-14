Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 208 0

Боевики попытались проникнуть в регион в районе села Сподарюшино.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские подразделения войск сорвали очередную попытку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить прорыв в Белгородскую область. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в четверг, 14 марта.

По данным ведомства, неонацисты попытались проникнуть в российский регион в районе населенного пункта Сподарюшино. Однако планы осуществить не удалось.

«В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения», — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что росгвардейцы 14 марта приняли участие в отражении атаки украинских диверсантов в районе поселка Теткино Курской области.

А несколько дней назад, 12 марта, террористы предприняли четыре попытки прорыва в Курскую область и с трех направлений шли на Белгородскую. Нарушения границы допущено не было благодаря самоотверженным действиям военных. По противнику были нанесены удары при помощи авиации и артиллерии, он отброшен с огромными потерями.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть человек были доставлены в больницы после обстрела Белгорода со стороны боевиков Украины.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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