Устроивший пожар в костромском клубе «Полигон» получил 20 лет колонии

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Суд приговорил к 20 годам колонии сержанта Ионкина по делу о пожаре в Костроме

Устроивший пожар в костромском клубе «Полигон» получил 20 лет колонии

Фото: www.globallookpress.com / Elmar Krenkel

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Инцидент произошел в ноябре 2023 года, в результате погибли 13 человек.

Второй Западный окружной военный суд вынес решение в отношении военнослужащего Станислава Ионкина, устроившего пожар в клубе «Полигон» в Костромской области.

Его приговорили к 20 годам колонии.

«Признать Ионкина виновным и по совокупности преступлений окончательно назначить ему 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья.

В ходе прений гособвинение просило назначить Ионкину наказание в виде «строгача» на 16 лет, а вместе с тем лишить его звания гвардии сержанта и медали «За отвагу».

Пожар в ночном клубе произошел в ночь на 5 ноября 2023 года, когда там находились более 200 человек. В итоге погибли 13 посетителей, которые не смогли выбраться из помещения, пятеро — пострадали. Были заведены сразу несколько уголовных дел. Позднее арестованы директор компании-арендатора здания, а также 23-летний мужчина, который выстрелил из ракетницы, после чего и случилось возгорание.

Ранее 5-tv.ru писал, что арестовали владельца сгоревшего костромского клуба «Полигон» депутата Ихтияра Мирзоева.

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