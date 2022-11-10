Владельца сгоревшего костромского клуба «Полигон» депутата Мирзоева арестовали

Басманный суд Москвы арестовал владельца сгоревшего в Костроме клуба «Полигон» — депутата областной думы Ихтияра Мирзоева.

Как выяснилось, он сменил арендатора здания прямо перед запланированной проверкой Государственного пожарного надзора, что сделало ее проведение невозможным.

Пожар в ночном клубе произошел в ночь на 5 ноября, когда там находились более 200 человек. В итоге погибли 13 посетителей, которые не смогли выбраться из помещения, пятеро — пострадали. Заведены сразу несколько уголовных дел.

Арестованы директор компании-арендатора здания, а также 23-летний мужчина, который выстрелил из ракетницы, после чего и случилось возгорание.