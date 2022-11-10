Владельца сгоревшего костромского клуба «Полигон» депутата Мирзоева арестовали

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Трагедия в заведении, в результате которой погибли 13 человек, произошла в ночь на 5 ноября.

Фото, видео: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС; 5-tv.ru

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Басманный суд Москвы арестовал владельца сгоревшего в Костроме клуба «Полигон» — депутата областной думы Ихтияра Мирзоева.
Как выяснилось, он сменил арендатора здания прямо перед запланированной проверкой Государственного пожарного надзора, что сделало ее проведение невозможным.

Пожар в ночном клубе произошел в ночь на 5 ноября, когда там находились более 200 человек. В итоге погибли 13 посетителей, которые не смогли выбраться из помещения, пятеро — пострадали. Заведены сразу несколько уголовных дел.

Арестованы директор компании-арендатора здания, а также 23-летний мужчина, который выстрелил из ракетницы, после чего и случилось возгорание.

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