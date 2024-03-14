SpaceX заявила о потере корабля Starship в ходе испытательного полета

Компания SpaceX заявила о потере корабля Starship, который был запущен в рамках третьего испытательного полета. Трансляция велась на странице в социальной сети X.

Старт корабля был дан в 16:25 по московскому времени с побережья Техаса. Сообщалось, что сам старт и первая фаза полета прошли идеально, была отделена первая ступень, затем корабль продолжил набор высоты и успешно вышел на орбиту. Компания SpaceX планировала в течение чуть более часа протестировать работу двигателей и проверить различные параметры.

Однако на 49-й минуте полета корабль был утерян. По сообщению компании, это произошло при входа аппарата в атмосферу на высоте 77 километров. При этом пока неизвестно, что именно случилось с ракетой.

Starship считается самой большой системой, которую когда-либо создавали для запуска в космос. Высота корабля — 121 метр, диаметр — около девяти метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что запуск ракеты в Японии закончился взрывом. Частная компания хотела первой среди местных предприятий вывести спутник на орбиту.