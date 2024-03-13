Запуск частной ракеты в Японии закончился аттракционом со взрывами и фейерверком
Иностранцы хотели попытать счастье в космосе, но вместо этого получили «сюрприз».
Фото, видео: Reuters / KYODO; 5-tv.ru
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Запуск ракеты в Японии закончился взрывом. Частная компания хотела первой среди местных предприятий вывести спутник на орбиту.
Но ракета-носитель разлетелась на кусочки всего через несколько секунд после старта.
Горящие обломки упали и вызвали пожар на космодроме. Во время ЧП, к счастью, никто не пострадал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что запуск корабля многоразовой транспортной системы Starship закончился неудачей. Космический борт был разработан компанией SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. Трансляция запуска Starship велась на сайте компании.
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