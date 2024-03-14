Гладков рассказал о героическом поступке мальчика при спасении сестры-младенца

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 56 0

В Белгородской области при обстреле ВСУ мальчик закрыл собой сестру

Гладков рассказал о героическом поступке мальчика при спасении сестры-младенца

Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской областиИнформация / vvgladkov

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Губернатор уже лично навестил пострадавших детей.

Девятилетний мальчик закрыл собой во время взрыва при обстреле ВСУ девятимесячную сестру в селе Беловское. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

У мальчика множественные ранения мягких тканей стопы, а также закрытая черепно-мозговая травма. У девочки — ранения лица, кисти и закрытая черепно-мозговая травма.

Сейчас дети находятся под наблюдением врачей в Детской областной клинической больнице. Кроме того, после обстрела за помощью врачей обратился мужчина, получивший черепно-мозговую травму.

Врачи оценивают состояние детей как средней степени тяжести. Были приглашены травматолог и реаниматолог из федерального округа.

Мама детишек находится рядом с ними, это большая и дружная семья — всего четверо детей. Гладков пообещал оказать членам семьи всю необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что возбуждено уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области.

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Гладков рассказал о героическом поступке мальчика при спасении сестры-младенца

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