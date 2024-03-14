Уголовное дело возбуждено после обстрелов ВСУ Белгородской области

Правоохранители возбудили уголовное дело по фактам гибели и ранений людей в Белгородской области в результате обстрелов со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Сегодня в результате атаки Вооруженных сил Украины уничтожены два гражданских автомобиля в Белгороде. Управлявшие ими мужчина и женщина погибли», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем были повреждены частные дома, тренажерный клуб и здания на территории учреждения здравоохранения. Рядом с ними не расположены военные объекты, подчеркнули в СК. В результате действий боевиков киевского режима несколько человек пострадало, медики оказывают им помощь.

«По указанным фактам незамедлительно возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи делают все необходимое, чтобы установить причастных к этим и другим похожим преступлениям. Российские правоохранители намерены привлечь их к уголовной ответственности.

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Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область. Боевики хотели проникнуть в регион в районе села Сподарюшино.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.