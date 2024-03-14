На Западе раскрыли подробности тайной операции ЦРУ в Китае

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 33 0

Rеutеrs: США вели антиправительственную кампанию в Китае

На Западе раскрыли подробности тайной операции ЦРУ в Китае

Фото: www.globallookpress.com / Vincent Isore

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В МИД Поднебесной уже отреагировали на это.

Против правительства Китая в 2019 году ЦРУ инициировало секретную кампанию. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что активная работа велась по влиянию на общественное мнение в Поднебесной. Представитель китайского МИД заявил, что сообщения о кампании ЦРУ демонстрируют, что американское руководство использует «пространство общественного мнения и медиа-платформы в качестве оружия для распространения фейков и манипулирования мировым общественным мнением».

Сотрудники американской спецслужбы также осуществляли преднамеренные утечки данных разведки для информационных агентств других стран. Кроме того, на данный момент нет информации о том, продолжается ли подобная деятельность ЦРУ сейчас, во время президентства Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Нарышкин заявил о создании США разведсети вблизи России.

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