Десять снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 54 0

Киевский режим пытается атаковать российский регион данными снарядами второй раз за день.

Десять снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за день попытались атаковать Белгородскую область при помощи реактивной система залпового огня Vampire. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Около 13:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — говорится в сообщении.

Силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить в небе над Белгородской областью десять реактивных снарядов. При этом ранее, около восьми утра, киевский режим уже пытался атаковать регион из РСЗО Vampire, были сбиты семь снарядов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник ВСУ был уничтожен в небе над Тульской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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