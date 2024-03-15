Украинский беспилотник сбили над территорией Тульской области

Подробности привели в Минобороны России.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в небе над Тульской областью. О попытке террористической атаки киевского режима сообщила пресс-служба Минобороны России.
Вражеский дрон заметили над территорией российского региона в районе 12:00 по московскому времени. Беспилотник самолетного типа был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО).
По данным властей, в результате пострадавших и разрушений нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при обстреле украинскими боевиками города Грайворон в Белгородской области погиб участник территориальной самообороны.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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