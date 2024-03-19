Константин Хабенский: «В десятикратном размере ко мне прилетает бумеранг»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 22 0

Хабенскому прилетает бумеранг на посту художественного руководителя МХТ Чехова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Народный артист России по сей день остается достаточно сложным человеком.

Константину Хабенскому прилетает бумеранг на посту художественного руководителя МХТ Чехова. В этом он признался Александру Цыпкину во время творческого вечера «Художественный разговор с художественным руководителем».

В действующей труппе сейчас находятся 111 человек, у каждого свои амбиции, желания и проблемы, с которыми, по словам Константина Хабенского, они приходят непосредственно к нему.

«В десятикратном размере ко мне прилетает бумеранг, который в свое время я позволял себе по отношению к Олегу Павловичу Табакову. Когда я приходил и говорил: «Мне это неинтересно. Я здесь снимаюсь в кино, здесь хорошо, эти роли я не играю, потому что я не играл их еще в Питере, почему я в Москве должен?» — с улыбкой на лице вспоминает народный артист России.

По словам Константин Хабенского, он и по сей день остается достаточно сложным человеком.

«Я вспоминаю Олега Павловича, который сидел, внутри улыбался, глядя на меня. Я не понимал эту улыбку. Сейчас я ее прекрасно понимаю», — смеется художественный руководитель.

Во время творческого вечера острые вопросы Константину Хабенскому смогли задавать и сами зрители. Единственная стоп-тема — политика. Во время творческого вечера деятели обсудили премьеры последних сезонов, снятые с репертуара спектакли, премию Московского Художественного, а также выяснилось, что Константин Хабенский не знает, сколько в буфете стоит сосиска в тесте. Художественный руководитель МХТ имени Чехова объяснил это тем, что всегда берет для себя комплексный обед.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хабенский планирует вернуться в большое кино с 2024 года.

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