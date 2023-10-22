Хабенский планирует вернуться в большое кино с 2024 года

Народный артист РФ Константин Хабенский заявил о намерении вернуться в большой кинематограф с 2024 года.

Хабенский был назначен художественным руководителем Московского Художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова в октябре 2021 года. Признался, что этот этап стал «новым университетом его жизни», в этой должности ему пришлось многому научиться.

«Сейчас появился просвет, и я очень надеюсь, что начиная с нового календарного года я потихонечку вернусь в большой кинематограф», — сказал актер на пресс-конференции в Москве.

Конечно, став худруководителем известного театра, Хабенский про кино не забыл. Снимался, как говорил, «дозировано».

«Сейчас, наверное, с нового года смогу себе позволить сделать время пребывания на съемочной площадке уже побольше, просто потому что уже практически собрана команда в театре, которой я доверяю, сверстаны планы на следующие сезоны», — сказал артист.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин наградил Хабенского орденом Почета.