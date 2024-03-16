Весеннее исчезновение: куда пропала Оксана Самойлова

Известная модель и блогер перестала выходить на связь.

Модель Оксана Самойлова, жена российского рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштеина), уже несколько недель не публикует посты в личном блоге, хотя в обычное время она готова делиться всеми событиями из семейной жизни.

Тем более, что с детьми дома всегда можно снять интересный контент. Сам же Джиган три недели публикует фотографии с отпуска, который проводит на море, и Самойловой ни на одном из кадров нет.

Звездная пара регулярно привлекает к себе всеобщее внимание. Поводом для этого становятся разные причины: слухи о разводе, очередной срыв рэпера или откровенное интервью Самойловой о подробностях их совместной жизни.

Последние дни подписчики знаменитостей в комментариях под последними постами гадают: где Оксана? Почему Джиган на отдыхе без жены и детей? Почему семья не вместе?

Модель подает неоднозначные знаки уже не в первый раз. Семейная идиллия, за которой наблюдали поклонники пары с 2012 года, несколько лет после их женитьбы никак не сходилась с теми скандалами и разборками, которые выставлялись на всеобщее обозрение.

Не сразу стало известно о том, что Джиган запрещал Самойловой отдыхать с подругами без него, о его изменах, в которые, к слову, не верила и сама модель долгое время. Однако и это не самое страшное, с чем приходилось столкнуться в отношениях Самойловой.

Большинство скандалов в семье происходит из-за периодически обостряющейся наркозависимости. Самойлова уже подавала на развод с рэпером в 2020 году. Тогда после поездки в Майами Джиган попал в реабилитационную клинику.

В это же время Оксана подала на развод, и настроена она была весьма решительно. Джиган и сам не скрывал то, что с ним происходит: он сбрил бороду и брови, провел прямой эфир в блоге, во время которого выпивал, матерился, оскорблял подписчиков.

В одном из интервью модель рассказала, что не тот путь Джиган выбрал, когда семья еще проживала в США. Тогда рэпер часто отдыхал в компаниях, где вещества, влияющие на сознание, были особенно распространены.

«Я в незнакомой стране, одна с четырьмя детьми и начинается COVID-19. С Денисом, который не то что не в себе, это не Денис. Он делал страшные вещи, просто очень страшные вещи», — рассказала Самойлова.

На тот момент модели в несчастье помогла поддержка родителей, как она сама признается. Привести мужа в чувства до рождения сына Давида она смогла только с их помощью. Самойлова тогда призывала всех девушек, которые столкнулись в трудностях в отношениях, не переставать верить в любовь.

«Девочки, рассчитывайте только на себя и свои силы во всех вопросах. Пусть ваши мужчины носят вас на руках, обеспечивают, балуют, но внутри вы должны знать и быть уверенными, что вы и сами можете себя обеспечить! Учитесь, развивайтесь, работайте! И в любом случае, плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне», — поделилась своими наблюдениями Самойлова.

Однако Самойлова простила Джигана. Как она сама призналась, сделала она это ради детей, чтобы дать им «маленький» шанс на маму и папу рядом. Сам же рэпер после реабилитации в 2020 году признался, что вытащить его из круга мучений смогла именно жена.

После этого он сделал себе новую татуировку на теле Family first (Семья в первую очередь — Прим. ред.). Казалось, что Джиган действительно захотел восстановить доверие жены, детей и своих поклонников. Вскоре после реабилитации рэпер вновь занялся спортом, стал больше времени проводить с детьми.

«Главное — я бросил бухать. Четвертый месяц трезвости уже. И курить бросил. Это в один день все произошло… Это была основная проблема, почему мы поругались — потому что я уже обалдел. И это все при детях. И так не хотелось… Но уже понимаю, что старшая дочь в пятом классе, средняя — во втором. Все это на их глазах выглядит убого», — поделился Джиган в одном из интервью.

Однако это не единственная причина, по которой Самойлова хотела развестись с Джиганом. Кроме наркотической зависимости, исполнителя упрекали в изменах, чрезмерно жестоком поведении. Узнав об деспотичном характере знаменитости, поклонники уже в то время почувствовали, что что-то не так. Скоро стало известно о том, что Джиган веселится и проводит время в клубах с другими женщинами.

Изначально слухи и сплетни о Самойловой она воспринимала как попытки недоброжелателей разрушить ее семейную жизнь. Однако сторонники пары смогли найти компромат на рэпера. После того, как жена хип-хоп исполнителя увидела собственными глазами факт его измены, запечатленный на видео, она осознала, что слухи о его романах с другими женщинами не были преувеличены.

Помимо этого стало также известно, что Самойловой пришлось отказаться от многого в своей жизни из-за замужества. Ни о каком отдыхе и развлечениях без Джигана в ее жизни речи уже не шло. На вопросы поклонников, почему так произошло, Самойлова убеждала всех, что это — ее выбор.

Раз уж она вышла замуж, то она считает правильным соблюдать образ жизни прилежной жены, посвящающей себя семье и детям. Да и секрет крепких отношений модель объясняла именно этой позицией. По ее словам, покладистость и умение вовремя уступить мужчине в браке гарантирует надежность семьи.

Кто-то соглашался с Самойловой, всецело веря в ее позицию. Кто-то вдохновился таким мнением и даже стал подражать ей в этом. Но остались также и те, кто в эру развивающегося феминизма стал обвинять модель в двуличии, мол, невозможно знать про измены мужа и оправдываться покладистым поведением. Кто-то утверждал, что Самойловой просто выгодны эти отношения, и что без Джигана она просто боится оставаться одна.

Недоумения вызывало поведение не только Джигана, но и самой Оксаны. Подписчики гадали: почему она не разводится? Неужели еще не достаточно поводов уйти от того, кто причиняет так много боли и страданий?

Не так давно стало известно, что супруги отправили старшую дочь Ариелу к психологу. Самойлова ни раз признавалась, что из-за скандалов в семье дети страдают не меньше. Переживания, выпавшие на их долю из-за выходок Джигана и нервных срывах Самойловой, не проходят бесследно.

Модель сама однажды призналась, что именно рэпер спасал ее во время приступов панических атак.

«Едет домой на всей скорости с любой точки города, когда я говорю, „кажется, у меня паническая атака“. При этом зная, пока он доедет, все уже пройдет», — писала Самойлова в одну из годовщин брака.

После всех трудностей, которые прошли супруги несколько лет назад, часть поклонников делает вывод, что пара стала только крепче. В одном из недавних интервью Самолова честно призналась: что бы не произошло в их семье в будущем, она не отвернется от Джигана, ведь он отец ее четверых детей.

Часть поклонников восприняла это заявление как очень мудрое женское решение, другая же половина вновь упрекнула модель в слабости. Кто-то из подписчиков видят в их истории пример того, как надо проживать совместные кризисы, а кто-то — инструкцию того, как нельзя терпеть страдания в семье.

Тем не менее, интерес к тому, что происходит в звездной паре, все равно не угасает. Очередное исчезновение Самойловой из пространства связывают с новым срывом Джигана, депрессией и обычным трюком для привлечения внимания. В комментариях не отвечают ни рэпер на вопросы о местонахождении жены, ни она сама.