«Оба уничтожены»: почему потеря ЗРК Patriot становится все большей проблемой для Украины
MWM: украинская система ПВО под Донецком стала уязвимой после удара «Искандера»
Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow
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Зарубежные аналитики указывают на сложности, которые возникли у ВСУ после уничтожения американских ракетных комплексов под Донецком.
Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины под Донецком стала еще более уязвимой из-за потери ВСУ ЗРК Patriot. К такому выводу пришли аналитики издания Military Watch Magazine
Американский зенитный ракетный комплекс был уничтожен силами ВС РФ в районе Покровска в 67 километрах от Донецка. Российские войска ударили по нему из «Искандера».
«Позиции украинских вооруженных сил на Донбассе становятся все более уязвимыми для ударов российской авиации после потери зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot и С-300 в районе города Покровск, расположенного в 67 километрах к северо-западу от столицы донецкого региона. Оба комплекса были уничтожены <…> в результате высокоточных ударов российских баллистических ракетных комплексов «Искандер-М“», — говорится в материале.
При этом авторы статьи отмечают растущую эффективность российских бомбардировок, что на фоне превосходства в артиллерии дает преимущество военной авиации РФ.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.
Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские хакеры опубликовали секретные данные о потерях Abrams.
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