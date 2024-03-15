«Безвозвратно»: украинские хакеры опубликовали секретные данные о потерях Abrams

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 120 0

Украинские хакеры Beregini опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams

«Безвозвратно»: украинские хакеры опубликовали секретные данные о потерях Abrams

Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области / SALDO_VGA

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Тема:
Спецоперация

Группа Beregini обнародовала информацию, которую отказываются признавать и киевский режим, и его западные «партнеры».

Украинские хакеры Beregini опубликовали секретные данные о потерях танков Abrams, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующие документы находятся в открытом доступе в Telegram-канале группы.

«Так как министерство обороны Украины не хочет признавать, что за несколько дней были уничтожены два танка, одна машина разграждения и еще один танк поврежден попаданием ракеты, мы решили не только рассказать, но и показать документы 47-й отдельной механизированной бригады, подтверждающие это», — пишут хакеры, отмечая, что час Abrams на Украине был «короток и бесполезен».

Согласно обнародованным данным, один из американских танков с заводским номером UKR002 «безвозвратно потерян», так как получил существенные повреждения в результате атаки российским дроном в районе села Бердичи на авдеевском направлении.

Боевая машина США под номером UKR006 была брошена украинским экипажем, а UKR005 повреждена недалеко от Семеновки.

Также хакеры раскрывают число потерь среди личного состава ВСУ: один погибший, трое раненых.

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Спецоперация России на Украине

В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.

Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти два года западная помощь начинает сокращаться.

Даже с ней Вооруженные силы Украины (ВСУ) не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны России ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ лишились очередного танка Abrams и более 430 боевиков под Авдеевкой.

Тема:
Спецоперация
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