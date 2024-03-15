Четыре человека пострадали в результате обстрела Белгорода

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Украинские боевики ударили по городу ракетами Vampire, целясь в том числе по избирательным участкам.

Четыре человека пострадали в результате обстрела Белгорода

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Четыре человека пострадали в результате обстрела Белгорода украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К сожалению, в Белгороде четыре человека пострадали», — написал он своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что один из раненых с открытой черепно-мозговой травмой в крайне тяжелом состоянии доставлен в областную клиническую больницу. Еще двоих пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями нижних конечностей.

Четвертому оказали помощь на месте — у него были незначительные ранения лица. В Белгороде процесс голосования на выборах президента то и дело прерывают сигналы ракетной опасности.

Жители, которые пришли на избирательные участки, вынуждены покидать их и спускаться в укрытия. Утром 15 марта Украина выпустила по городу семь снарядов системы залпового огня Vampire. Все они были перехвачены, однако несколько человек все же получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики обстреляли избирательные участки в Херсонской области.

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