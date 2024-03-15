ВСУ обстреляли избирательные участки в Херсонской области

Украинские боевики обстреляли избирательные участки в Херсонской области. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

«Вооруженные формирования Украины не прекращают обстреливать мирное население Херсонщины. К сожалению, свобода волеизъявления граждан для киевского режима — как кость в горле», — говорится в сообщении ИК в Telegram-канале.

ВСУ атаковали населенные пункты Каховка и Брилевка Алешкинского района. Избирателей успели эвакуировать из зданий, однако полностью избежать жертв все же не удалось — из Брилевки приходят сообщения о пострадавших. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь. На месте работают оперативные службы.

В избирательном комиссии области также заявили, что, несмотря на попытки киевского режима сорвать процесс голосования, они продолжат свою работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Белгороде голосование прерывают сигналы ракетной опасности.