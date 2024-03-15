ГИБДД объявила массовые проверки на дорогах в выходные

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

В ближайшие дни сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды в разных регионах страны.

ГИБДД объявила массовые проверки на дорогах в выходные

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ

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В ближайшие дни в ряде российских регионов пройдут массовые и сплошные проверки на дорогах. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

По данным ведомства, рейды пройдут в Рязанской, Калужской, Кировской, Пензенской областях и других регионах России. Особое внимание правоохранители будут уделять поиску нетрезвых водителей.

По словам заместителя начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковника полиции Антона Белана, сплошные проверки подразумевают остановки всех подряд машин на определенном участке дороги и оценки состояния каждого без исключения водителя.

При этом отказ от медицинского освидетельствования также является нарушением, за которое грозит штраф до 30 тысяч рублей и реальный срок до двух лет. Проверки пойдут 15, 16 и 17 марта.

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