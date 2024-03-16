«Прибалтийские моськи»: в России филигранно ответили на выпад Ринкевичса о «разрушении страны»

Однако, как отмечается, готовность Запада к эскалации все же не стоит недооценивать.

Призыв президента Латвии Эдгарса Ринкевичса «разрушить Россию» является истерикой, однако готовность «коллективного Запада» к эскалации не стоит недооценивать. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Александр Ведруссов.

«Ведь что получается. Четверть века назад Литва, Эстония и Латвия вступили в НАТО, думая, что не только примкнули к победителям, но и „приобщились к цивилизации“. За интеграцию с Западом Прибалтика заплатила очень высокую цену: пустила под нож созданную в СССР промышленность, растеряла население. И что в итоге? Полный тупик. Идеологический, экономический. Отсюда такая нервная, даже истеричная реакция», — пояснил Ведруссов.

В то же время Россия, убежден политолог, была, есть и будет. И с каждым днем она становится только сильнее — не кается, не отступает и не дрожит от страха от наложенных на нее санкций.

«Это совершенно не укладывается в однополярную картину мира, в которой Запад — это новый Рим, все остальные — варвары, а Европа не может оказаться слабее России. У целых стран и народов прямо перед глазами рушится вся картина мира», — отметил политолог.

В целом, добавил Ведруссов, на «прибалтийских мосек» можно было бы вообще не обращать внимания, разве что покрутить пальцем у виска. Однако готовность Запада к эскалации все же не стоит недооценивать.

Политолог напомнил, что Римская империя уходила в историю долго, но мирно. В отличие от нее, нынешний Запад рушится стремительно, создавая нестабильную ситуацию в Европе.

«Так что снисходительно посмеяться над прибалтийскими истериками можно. А вот расслабляться точно не стоит», — заключил Ведруссов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал отменить «красные линии» по отправке западных войск на Украину.