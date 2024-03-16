Генсек ООН Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 35 0

Генсек ООН Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому по теме судоходства

Генсек ООН Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Послание касается ситуации в Черном море.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в феврале направил письма президенту России Владимиру Путину, турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и главе Украины Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности», — цитирует чиновника РИА Новости.

Основной целью усилий ООН Гуттериш видит «свободу гражданского судоходства». Экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции через Черное море крайне важен для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности, подчеркнул Дюжаррик.

Ранее 5-tv.ru писал, что, пока США наживаются на конфликте и обогащают свой военно-промышленный комплекс, Россия безвозмездно поставила беднейшим странам Африки зерно. На континент доставлены 200 тысяч тонн пшеницы.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:43
Полянский обвинил теряющего легитимность Зеленского в стремлении утопить Украину в крови
5:28
«Умеем плодотворно молчать»: Боярский раскрыл секрет отношений с Луппиан
5:07
«Вопиющая ложь»: во Франции пригвоздили Макрона после интервью об Украине
4:53
«Позиция однозначна»: в Финляндии высказались об отправке западных войск на Украину
4:39
Генсек ООН Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому
4:26
Переживший три командировки в Афганистан немецкий наемник ликвидирован на Украине

Сейчас читают

Путин поручил заменить на границе срочников на спецназ из-за ВСУ
Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок