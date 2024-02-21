Масштабная гуманитарная акция: Россия отправила Африке 200 тысяч тонн пшеницы

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Дмитрий Патрушев: Россия отправила Африке 200 тысяч тонн пшеницы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Президент обсудил с главой Минсельхоза помощь беднейшим странам.

Пока Вашингтон наживается на войне и обогащает свой военно-промышленный комплекс, Россия безвозмездно поставила беднейшим странам Африки зерно. О конкретных цифрах помощи на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он уточнил, что на континент доставлены 200 тысяч тонн пшеницы.

«Мы хотели поговорить по нашей акции гуманитарных грузов пшеницы в страны Африки», —заметил Владимир Путин.

«Мы завершили поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африканского континента. Столь масштабная гуманитарная акция нашей страной, на самом деле, осуществлялась впервые. 200 тысяч тонн зерна, соответственно, в Мали, в Буркина-Фасо, Зимбабве и в Эритрею», — доложил Патрушев.

«У вас контакт с нашими коллегами и друзьями из этих африканских стран налажен?» — поинтересовался президент.

«Да. После саммита Россия — Африка мы поддерживаем отношения, выстраиваем работу. Как результат, мы достаточно оперативно, несмотря на сложности, которые у нас возникали, смогли этот объем пшеницы доставить в эти страны. Они, конечно, в ней нуждаются», — ответил Патрушев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина требует от Польши компенсацию за уничтоженное зерно.

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