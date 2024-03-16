Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

ЦТАК: Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта

Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта

Фото: AP/TASS / ТАСС

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Мероприятие нацелено на проверку готовности солдат к мобилизации.

Глава КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Чжу Э управлял учениями частей воздушно-десантных войск КНА (Корейская народная армия). Об этом сообщило местное агентство ЦТАК.

«Учения нацелены на проверку готовности воздушных десантников к мобилизации по любому оперативному замыслу в неожиданной ситуации военного времени», — говорится в материале.

Лидера Северной Кореи сопровождала не только наследница, но и секретарь Центрального комитета партии и зампред Центральной военной комиссии фракции Пак Чон Чхон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подарил высшему руководителю Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Марка и модель машины не указываются.

Как отметила сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон, этот презент «служит ясным свидетельством особых дружеских отношений», установленных между двумя странами.

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Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта

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