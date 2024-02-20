Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР (Северная Корея) Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

Марка и модель машины не указываются.

Как отметила сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон, этот подарок «служит ясным свидетельством особых дружеских отношений», установленных между двумя странами.

В сентябре прошлого года глава КНДР находился с официальным визитом в России. За это время он провел переговоры с Путиным на космодроме «Восточный», побывал в Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке, осмотрел разработки отечественной оборонной промышленности, увидел русский балет Мариинского театра и Приморский океанариум, а также выставку в рамках Восточного экономического форума.

В настоящее время Москва и Пхеньян согласовывают сроки визита Путина в КНДР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын пожелал российскому народу процветания и благополучия.