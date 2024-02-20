Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
В КНДР назвали этот жест свидетельством особых дружеских отношений между двумя странами.
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
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Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР (Северная Корея) Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).
Марка и модель машины не указываются.
Как отметила сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон, этот подарок «служит ясным свидетельством особых дружеских отношений», установленных между двумя странами.
В сентябре прошлого года глава КНДР находился с официальным визитом в России. За это время он провел переговоры с Путиным на космодроме «Восточный», побывал в Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке, осмотрел разработки отечественной оборонной промышленности, увидел русский балет Мариинского театра и Приморский океанариум, а также выставку в рамках Восточного экономического форума.
В настоящее время Москва и Пхеньян согласовывают сроки визита Путина в КНДР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын пожелал российскому народу процветания и благополучия.
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