Московский суд вынес приговор обвиняемому в убийстве одного из создателей «Спутника V»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 56 0

Убийца создателя «Спутника V» приговорен к 14 годам лишения свободы

Московский суд вынес приговор обвиняемому в убийстве одного из создателей «Спутника V»

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

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Также преступник обязан заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

Убийцу разработчика вакцины от COVID-19 «Спутник V» Андрея Ботикова приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Алексея Замановского признали виновным в убийстве и краже. Приговор вынес Хорошевский районный суд столицы.

Виновному назначили наказание в виде отбывания 14-летнего срока в исправительной колонии особого режима. Также его оштрафовали на 80 тысяч рублей.

В суде объяснили, что на основании статьи 70-й УК РФ по совокупности приговоров, к наказанию по настоящему приговору частично прибавили неотбытую часть дополнительного срока по приговору Калужского районного суда в виде ограничения свободы.

Убитый работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Организация, в которой Ботиков трудился, разработала вакцину от коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболист «Спартака» Промес арестован в Дубае по запросу Нидерландов.

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