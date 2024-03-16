Российские войска ударили по нацформированиям «Лють» и «Цунами» в Одессе

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 55 0

Минобороны РФ: ВС РФ ударили по нацформированиям «Лють» и «Цунами» в Одессе

Российские войска ударили по нацформированиям «Лють» и «Цунами» в Одессе

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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Тема:
Спецоперация

РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Российские войска нанесли групповые удары по пунктам временной дисклокации нацформирований «Лють» и «Цунами», а также цехам сборки беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Места расположения украинских боевиков были атакованы с применением оперативно-тактической авиации, дронов, ракетных комплексов и артиллерии.

«Поражены цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Конотоп Сумской области, пункты временной дислокации боевиков нацформирований „Лють“ и „Цунами“ в районе города Одесса, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 149-ти районах», — говорится в сообщении военного ведомства России.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему потеря ЗРК Patriot становится все большей проблемой для Украины.

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